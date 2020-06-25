Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
113,994.20
Altın
1,758.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sudan Ortaklık Konferansı Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, mobese kameralarına yansıdı
logo
Kültür Sanat

Fatih Sultan Mehmet'in portresi Londra'da 770 bin sterline satıldı

Fatih Sultan Mehmet’in özel koleksiyonda bulunan son portresi Londra’da yapılan açık artırmada 770 bin sterline satıldı. 

İlyas Tayfun Salcı   | 25.06.2020
Fatih Sultan Mehmet'in portresi Londra'da 770 bin sterline satıldı Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra

Fatih Sultan Mehmet’in özel koleksiyonda bulunan son portresi Londra’da yapılan açık artırmada 770 bin sterline satıldı. 

Müzayede evi Christie’s’in açık artırmasında 770 bin sterline (yaklaşık 6 milyon 500 bin lira) alıcı bulan Fatih Sultan Mehmet portresine 400 bin ila 600 bin sterlin başlangıç değeri biçiliyordu.

İtalyan ressam Gentile Bellini'nin (1429-1507) atölyesinden çıktığı tahmin edilen portrenin bizzat ressam ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülüyor. 

Müzayede evinde "İslam ve Hint Sanatı" koleksiyonu kapsamında satışa sunulan portrede imza bulunmuyor.

İkinci figürün gizemi

Portrenin büyük gizemlerinden birini Fatih Sultan Mehmet’in yanında resmedilen ikinci figür teşkil ediyor. Sakalsız ama Osmanlı kıyafetleri içindeki erkek figürünün Fatih'in 3 oğlundan biri ya da bir Avrupalı diplomat olabileceği düşünülüyor.

15. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olduğu tahmin edilen portrenin bir diğer önemi de Fatih’in yaşadığı dönemde yapılan 3 portreden biri olması. Portre son olarak özel bir koleksiyoncu tarafından 2015'te satın alınmıştı.

Bu portrelerden en ünlüsü Bellini imzasını taşıyor ve Londra’da Ulusal Galerinin koleksiyonunda bulunuyor.

Londra'da geçen yıl yapılan farklı müzayedelerde Osman Hamdi Bey'in "Kuran Okuyan Kız" tablosu 6 milyon 315 bin sterline, Bellini'nin takipçilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülen Kanuni Sultan Süleyman portresi ise 5 milyon 323 bin sterline alıcı bulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 230'a çıktı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 124 bin 308'e yükseldi
İspanya'da göçmen merkezinde 80'den fazla kişide Kovid-19 çıktı
İşitme engellilere özel üretilen 'şeffaf maske' sahiplerine ulaştırıldı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bini aştı

Benzer haberler

Fatih Sultan Mehmet'in portresi Londra'da 770 bin sterline satıldı

Fatih Sultan Mehmet'in portresi Londra'da 770 bin sterline satıldı

Fatih Sultan Mehmet'in, 20. yüzyılda yapılan portresi ilk kez sergilenecek

Fatih Sultan Mehmet'in portresi Londra'da satışa çıkıyor