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Kültür Sanat

Dijital olarak izleyiciyle buluşacak üç kentin film festivali başladı

İstanbul Film Festivali, Adana ve Ayvalık'taki film festivalleriyle iş birliği yaptı.

Salih Şeref   | 14.09.2020
Dijital olarak izleyiciyle buluşacak üç kentin film festivali başladı

İstanbul

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ve Başka Sinema Ayvalık Film Festivali ile iş birliğiyle çevrim içi olarak başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali 20 Eylül, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Başka Sinema Ayvalık Film Festivali programındaki filmleri ise 26 Eylül'e kadar "filmonline.iksv.org"da sinemaseverlere sunacak.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde sunulan Umut Evirgen'in "Ben Bir Denizim", Leyla Yılmaz'ın "Bilmemek", Faysal Soysal'ın "Ceviz Ağacı", Hacı Orman'ın "Körleşme", Gökçin Dokumacı'nın "Kuyudaki Taş", Ercan Kesal'ın "Nasipse Adayız", Anıl Gelberi'nin "Plaza", Barış Hancıoğulları'nın "Yeniden Leyla" filmleri, festivalde izlenebilecek.

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nin seçkisindeki "Fanny'nin Yepyeni Hayatı", "Felicita", "İtalyan Yazı", "Yangın Yeri", "Wendy" ve "Barbarları Beklerken" filmleri de festival izleyicisinin beğenisine sunulacak.

filmonline.iksv.org platformunda erişime açılacak filmleri izlemek için biletler yine aynı site üzerinden alınabilecek.





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