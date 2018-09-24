İSTANBUL

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'nun desteklediği, Kültürlerarası Transfer Derneği, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen 18. Frankfurt Türk Film Festivali, 13-19 Ekim arasında düzenlenecek.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmada, Doğu Demirkol "Ölümlü Dünya" adlı filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde yarışacak.

İlk olarak BKM Mutfak'ta yaptığı stand-up gösterileriyle daha sonra da "Güldür Güldür Show" adlı programdaki performansıyla adını duyurmayı başaran genç oyuncu, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştireceği yeni sezonun ilk gösterisine hazırlanıyor.

Doğu Demirkol, bu sene Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da yarıştığı ve şu günlerde Oscar adaylığı gündemde olan "Ahlat Ağacı" filminin başrol oyuncusu olarak yakaladığı başarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Muhabir: Aişe Hümeyra Bulovalı





