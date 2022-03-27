Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,958.25
ETH/USDT
3,175.40
BTC/USDT
44,800.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Destici, "Memlekete Mal Olmuş Müstesna Devlet Adamı, Muhsin Yazıcıoğlu'nu Anma Programı"nda konuşuyor
logo
Kültür

Çiftçinin tarlasında bulduğu 3 bin 300 yıllık bilezik Çorum Müzesi'nde sergileniyor

Çorum'da çiftçinin tarlasında bulduğu, üzerinde bir Hitit kralının tanrıya yaptığı libasyonun (sunu) tasvir edildiği yaklaşık 3 bin 300 yıllık bilezik, Çorum Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Kemal Ceylan   | 27.03.2022
Çiftçinin tarlasında bulduğu 3 bin 300 yıllık bilezik Çorum Müzesi'nde sergileniyor Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Çorum

Mecitözü ilçesine bağlı Çitli köyünde bir çiftçi, yaklaşık 3 yıl önce tarlasını sürerken bulduğu bileziği, tarihi değeri olabileceğini düşünerek Çorum Müzesi'ne teslim etti.

Müzedeki uzmanlarca yaklaşık 3 bin 300 yıllık olduğu tespit edilen altın işlemeli elektrum bilezik, restore edilmek üzere laboratuvara alındı.

Uzun süren detaylı restorasyon çalışmasının ardından orijinal görünümü kazandırılan bilezik, Çorum Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar, AA muhabirine, bileziğin üzerinde bir kralın, tanrıya sunu yapmasının tasvir edildiğini söyledi.

Bileziğin benzerinin henüz literatürde yer almadığını belirten Çakar, "Bilezik bize getirildiğinde deforme haldeydi. Bölge laboratuvarımızda restore ettik ve şu anki haline getirdik. Üzerinde kayıp kısımları var ama genel olarak ana hatlarıyla bileziği görebiliyoruz." dedi.

Bileziğin, Milattan Önce 13. yüzyıla ait, Hitit mücevher ve takı sanatının nadide örneklerinden biri olduğunu dile getiren Çakar, şunları kaydetti:

"Bu nadir bulunan bileziği müzemizde sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Bileziğin üzerinde güzel bir sahne var. Bileziğin sağ tarafında bir Hitit kralı görüyoruz. Karşısında ise Hititlerin taptığı İştar Şauşka adlı tanrı var. Tanrının arkasında ise Ninatta ve Kulitta adlı yardımcıları var. Burada bir libasyon sahnesi var. Hitit kralı tanrıya bir sunu yapıyor. 13. yüzyıldan kalan bu güzel bilezikte kendi Hitit dönemindeki bir ibadet anlatılıyor."

Çakar, nadide eseri görmek isteyenleri Çorum Müzesi'ne davet etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1254, Hong Kong'da 8 bin 841 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 13 bin 849 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti
KKTC'ye girişte kabul edilen aşılar listesine TURKOVAC eklendi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 505'e çıktı
Kovid-19'la mücadelede 'Rehavete kapılmadan aşı olmaya devam edilmeli' uyarısı

Benzer haberler

Çiftçinin tarlasında bulduğu 3 bin 300 yıllık bilezik Çorum Müzesi'nde sergileniyor

Çiftçinin tarlasında bulduğu 3 bin 300 yıllık bilezik Çorum Müzesi'nde sergileniyor

Tarihi eserler laboratuvarda yeniden hayat buluyor

Kapıkule'de yurt dışına kaçırılmak istenen 15 bin 751 parça tarihi eser ele geçirildi

Otel binasından dönüştürülen müze ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

Otel binasından dönüştürülen müze ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor
Yerli mobil hız tespit sistemi Çorum'da kullanılmaya başlandı

Yerli mobil hız tespit sistemi Çorum'da kullanılmaya başlandı
Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı

Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı