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Kültür

Cezayir'in 'Azra' köyü, Amazig yeni yılında kültürel mirasını yaşatmayı sürdürüyor

Cezayir'in en önemli Amazig vilayetlerinden Tizivizu'nun Azra köyünde bu yıl da Berberi yılbaşı coşkuyla kutlandı.

Ebu Bekir Aşkın   | 13.01.2022
Cezayir'in 'Azra' köyü, Amazig yeni yılında kültürel mirasını yaşatmayı sürdürüyor Fotoğraf: Hamza Zait/AA

Algeria

Amazig takvimine göre 2972 yılının kutlandığı Azra köyü, Berberilerin (Amazigler) çağlar boyunca devam ettirdikleri kültürel miraslarına vurgu yapan yiyecek, elbise ve el işi ürünlerinin sergilendiği bir kutlamaya ev sahipliği yaptı.

Azra köyünde düzenlenen etkinliklere, çevre şehirlerden gelen çok sayıda yerli turist de ilgi gösterdi.

Zengin ve fakir bir araya geliyor

Köy sakinlerinden Zeynep Luvalitin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Adet olarak yılbaşlarını ailemizle de kutlarız. Zengini ve fakiri bir araya toplayan kuskus tabağının etrafında beraber otururuz. (Kuskus yemeği) Geleneksel olarak yedi çeşit sebzeyle hazırlanır." dedi.

Yeni yılın kutlanacağı güzel bir atmosferin oluşturulması için köydeki tüm kadınların el birliğiyle çalıştığını söyleyen Luvalitin, hep birlikte kültürlerine ait kadim şarkıları söylediklerini ve güzel bir yeni yıl dilediklerini ifade etti.

Kutlamalar, Cezayir'in kültürünü ve kimliğini yansıtıyor

Kutlamalar kapsamında köyü ziyarete gelen Safir Kültür Derneği Başkanı Hanan Kasid de "Amazigler de diğer bütün Cezayirliler gibi kutlamalarında cömertliklerini gösterdiler." şeklinde konuştu.

Yeni yıl kutlamalarına katılmak için Azra köyüne geldiğini kaydeden Kasid, bu kutlamanın Cezayir'in kültürünü ve kimliğini yansıttığını vurguladı.

Kasid ayrıca buradaki yeni yıl etkinliğinin bütün Cezayir köylerine örnek olmasını istediğini sözlerine ekledi.

Cezayir’deki Amazigler her yıl 12 Ocak'ta geleneksel yılbaşını kutluyor.

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