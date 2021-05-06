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Kültür Sanat

Büyük tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre kabri başında anıldı

Büyük tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, vefatının 700'üncü yılında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında anıldı.

Cengiz Güney   | 06.05.2021
Büyük tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre kabri başında anıldı Fotoğraf: Deniz Açık/AA

Eskişehir

Cumhurbaşkanlığınca 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Yunus Emre Mahallesi'ndeki kabrin başında düzenlenen anma etkinliğinde, Kur'an-ı Kerim okundu, Eskişehir İl Müftülüğü Yunus Emre İlahi Korosu Yunus Emre'den segah makamı ilahiler seslendirdi.

Etkinliğe, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Kaymakam Mehmet Buğra Katırcı, İlçe Belediye Başkanı Haydar Çorum, İlçe Müftüsü Mustafa Ekin ve diğer ilgililer katıldı.

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