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Kültür

Arslantepe Höyüğü'nde 2021 yılı kazı çalışmaları tamamlandı

Malatya Valisi Baruş, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde 2021 yılı kazı çalışmalarını tamamlayan Kazı Heyeti Başkanı İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Restelli ve kazı heyetini ziyaret etti

Orhan Yoldaş   | 07.10.2021
Arslantepe Höyüğü'nde 2021 yılı kazı çalışmaları tamamlandı

Malatya

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş'u İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ile Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli karşıladı.

Arslantepe'de bu sene yapılan kazılarla ilgili bilgi alan Baruş, "Uzun yıllardır kazı çalışmalarını başarı ile devam ettirerek Arslantepe Höyüğü'nün Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer almasında büyük emekleri bulunan başta Prof. Dr. Marcella Frangipane olmak üzere Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baruş, bu yılı kazı çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine dönecek kazı heyetine hayırlı yolculuklar diledi.

Restelli de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmaları ve bulunan M.Ö. 3600-5000 yıllarına ait olduğu düşünülen tohumlar ile ilgili Baruş'a bilgi verdi.

Restelli, bu seneki kazı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, 2022 yılı kazı ve tanıtım çalışmalarını planlamak üzere ülkelerine döneceklerini ifade etti.

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