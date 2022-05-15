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Kültür

Antalya'da Ukrayna vatandaşlarına yönelik konser düzenlendi

Antalya'da, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan etkilenen Ukrayna halkına destek amacıyla şarkıcı Ruslana tarafından konser verildi.

Sinan Özmüş   | 15.05.2022
Antalya'da Ukrayna vatandaşlarına yönelik konser düzenlendi Fotoğraf: Sinan Özmüş/AA

Antalya

Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu ve Antalya Ukraynalılar Topluluğu tarafından, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) "Savaşsız Çocukluk" projesi kapsamında düzenlenen hayır fuarına, 2004'te İstanbul'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukraynalı şarkıcı Ruslana da katıldı.

Ruslana, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın zor bir savaş döneminden geçtiğini ve halkının tüm dünyadan destek beklediğini söyledi.

Savaşta ülkesinin silahsız ve güçsüz kaldığını belirten Ukraynalı sanatçı, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteği, insanlığı ve yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Ukrayna'da şu anda çocuklar, sivil nüfus, erkekler ve askerler ölüyor. Şu anda çok genç insanlarımızı kaybediyoruz. Sadece birkaç ay önce onlar müzik, sanat yaratıyordu. Ama şu anda ellerine silah almak zorunda kaldılar. Ukrayna'nın durumu şu anda çok sıkıntılı. Çok fazla sivil nüfusu kaybetti. Çok fazla insan işkence çekti. Şu anda kadınların, çocukların ne kadar işkence çektiğini kameraya bile söyleyemiyorum. Rus ordusu evlerimizi yok etti. Rus ordusu Ukrayna'yı Mars'a çevirdi. Hiçbir bina, hiçbir yaşam alanı kalmadı. Ama Ukraynalılar ayakta kalıyor ve bunun karşılığını veriyor. Neneler bile tanka karşı koşup, onu durdurmaya çalışıyor. Ukrayna’da çocuklara bile sorarsanız, 'Ülkemiz için savaşırız' derler. Ukraynalılar çok dürüst ve sıcakkanlı insanlardır. O yüzden siz bizi destekleyebilir, güvenebilirsiniz."

Ruslana, daha sonra açık alanda düzenlenen konserde, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Etkinliğe Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar ve Ukrayna vatandaşları katıldı.

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