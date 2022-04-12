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Kültür

AKM Çocuk Sanat Festivali 18 Nisan'da başlayacak

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 18-23 Nisan'da "Çocuk Sanat Festivali"ne ev sahipliği yapacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 12.04.2022
AKM Çocuk Sanat Festivali 18 Nisan'da başlayacak

İstanbul

Çocukların öğrenirken eğleneceği birbirinden farklı atölyeler, sergiler, çocuk filmleri, çocuk tiyatroları, konserler, TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinin karakterleri hafta boyunca çocuklarla buluşacak.

Festivalde, İstanbul Devlet Opera Balesi Müdürlüğünün Türkiye genelindeki çocuklara yaptığı çağrıyla gerçekleştirdiği 9. Ulusal Resim Yarışması'nın resimleri bir sergi olarak minik sanatseverlerin ve ailelerinin beğenisine sunulacak.

Festival kapsamında ayrıca fotoğraf eğitimi alacak çocukların AKM'nin farklı bölümlerinden çektiği fotoğraflar "Çocukların Gözünden AKM" sergisi olarak açılacak.

Her gün 11.00-17.00 saatlerinde çeşitli etkinliklerle devam edecek festival süresince minik katılımcılar, "Boyama Evi"nde de tavanları ve eşyaları bile boyayabilecekler.

Usta sanatçı Fatih Erkoç, 22 Nisan saat 17.00'da festival özelinde çocuk şarkılarından oluşan bir repertuvar ile AKM'de sahne alacak. 23 Nisan'da ise İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Özel Konseri'yle çocuklarla bir araya gelecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda aynı zamanda AKM Açıkhava Sahnesi'nde tiyatro oyunları ile illüzyon gösterisi sunulacak, Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu sahne alacak.



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