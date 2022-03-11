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Kültür

700 yıllık cami ahşap sanatının zengin örneklerini barındırıyor

Trabzon'da asırlardır ayakta duran Güneyce Merkez Camisi, özelliğini kaybetmeden bugüne gelebilmiş nadide eserler arasında yer alıyor.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 11.03.2022
700 yıllık cami ahşap sanatının zengin örneklerini barındırıyor Fotoğraf: Ali Mermertaş - Anadolu Ajansı

Trabzon

Trabzon'un Arsin ilçesine 23 kilometre mesafede, yöreye en hakim tepedeki cami, içerisindeki motifler ve ahşap süsleme sanatının zengin örneklerini barındırıyor.

Kitabesi olmayan ve 1300 yılında yapıldığı tahmin edilen cami, toplam 250 kişilik kapasitesiyle hizmet veriyor. Camiye ziyaretçilerin sayısı da her geçen gün artıyor.

"Camimiz insanların uğrak noktalarından biri oldu"

Caminin imamı Gökhan Tiryaki, AA muhabirine, 2 yıldır camide görevli olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Camimizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik içindeki estetik, sanat ve el emeğidir. Camimizin iç yapımının hemen hemen hepsi el işçiliğiyle yapılmış. İbadete açıldığı tarih 1300 olarak bize lanse edilmiş ancak 1300'de yapıldığında cami değil, kilise olarak vazife görüyormuş. Çünkü 1300'de burada Trabzon-Rum İmparatorluğu'nun devleti vardı. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Han buraları Türk toprağı yapınca burayı da kiliseden camiye çevirerek Müslümanların ibadetine açmıştır." 

Tiryaki, ilk ibadethane olduğu zamanda sadece cami değil, her tarafı görebilecek konumunda yer almasından dolayı gözetleme kulesi olarak kullanıldığına dikkati çekerek, bugün caminin ahşap süslemeleri ve motifleriyle insanların uğrak noktalarından biri olduğunu kaydetti. 

Camiyi, fotoğraf meraklılarının yanı sıra öğretmen ve öğrencilerin de ziyaret ettiğini aktaran Tiryaki, "Öğretmenler, öğrencilerini tarihi bir yere götürmek istediklerinde bize geliyorlar. Camimizi tanıtmamı istiyorlar. Özellikle motifler olsun, hutbe olsun, mihrap olsun, minber olsun buralarda fotoğraf çektiriyorlar. Öğretmenler çocuklarımızı, hem dini ibadet yerlerini öğretmek hem de sanatsal özgünlükleri tanıtmak içi buraya getiriyorlar. Bunun dışında fotoğraf sanatçıları da geliyor. Camimizin bu özelliği yaygınlık kazandı ve bunu duyan, fotoğrafa biraz ilgisi olan geliyor." diye konuştu.

Cami cemaatinden Tolgahan Turhan da "Bu caminin en büyük özelliği iç cephesindeki motifleri ve eski tarihli olmasıdır. O nedenle biz de özellikle cemaat olarak burayı doldurmaya çalışıyoruz." dedi.

Turhan, caminin özelliğini kaybetmeden bugüne gelebilen önemli eserlerden olduğunu vurgulan Turhan, bu kapsamda da camiye ilginin giderek arttığını kaydetti.


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