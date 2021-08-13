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Sağlık, Koronavirüs

TURKOVAC aşısının delta varyantına karşı etkisi araştırılıyor

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TURKOVAC aşısına ilişkin "Yaptığımız bir çalışmada İngiliz varyantına karşı aşımızın yüzde 100 etkili olduğunu gösterdik. Delta varyantı ile ilgili de iyi sonuç alırız diye ümit ediyoruz." dedi.

Esma Küçükşahin   | 13.08.2021
TURKOVAC aşısının delta varyantına karşı etkisi araştırılıyor

Kayseri

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen TURKOVAC aşısına ilişkin, "Yaptığımız bir çalışmada İngiliz varyantına karşı aşımızın yüzde 100 etkili olduğunu gösterdik. Delta varyantı ile ilgili de çalışmalara başladık. İnşallah onda da iyi bir sonuç alırız diye ümit ediyoruz." dedi.

ERÜ tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) kazanan öğrencilere yönelik Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenen Tanıtım Günleri programında bir konuşma yapan Çalış, TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmalarının üç merkezde devam ettiğini söyledi.

Çalış, Sağlık Bakanlığı ile aşı konusunda sürekli istişare halinde olduklarını belirterek, "Yakında 30 merkezde Faz-3 çalışmaları hızlanacak. Bunlardan biri de Erciyes Üniversitesi. Kısa süre sonra Erciyes Üniversitesi de Faz-3 çalışması yapan merkezlerden birisi olacak. Biz bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

TURKOVAC aşısına gönüllü olmak için kendilerini çok sayıda kişinin aradığını ifade eden Çalış, şunları kaydetti:

"Bazı gönüllerimiz bizi arıyor, 'Biz TURKOVAC aşısını bekliyoruz, milli aşımızı olacağız.' diyorlar. Biz de onlara Kayseri bağlamında, '20-30 gün bekleyin, inşallah çıkacak.' şeklinde ifade ediyoruz. Ama bu arada onların da aşı olmasını istiyoruz Çünkü bizi pandemiden kurtaracak tek şey aşı. Kısa zaman içinde Faz-3 çalışmasının yapıldığı merkez sayısı artacak. Belki birkaç tane yurtdışı merkez de bu işin içine girecek. Kısa zaman içinde sonuçlanacağını inanıyorum."

Aşıyla ilgili bazı ek çalışmalar da yaptıklarını aktaran Çalış,"Yaptığımız bir çalışmada İngiliz varyantına karşı aşımızın yüzde 100 etkili olduğunu gösterdik. Delta varyantı ile ilgili de çalışmalara başladık. İnşallah onda da iyi bir sonuç alırız diye ümit ediyoruz. Bunlar sonuçlandıktan sonra kamuoyuna duyuracağız. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor, inşallah en kısa zamanda yerli aşımız acil kullanıma girer."

ERÜ hakkında da bilgiler veren Çalış, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programın ardından öğrenciler eğitim görmek istedikleri fakültelere otobüslerle götürülerek gezdirildi.


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