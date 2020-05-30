Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 126 bin 984 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 983 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 163 bin 103, can kaybı 4 bin 515 oldu.

Yıldız Aktaş   | 30.05.2020
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 126 bin 984 oldu

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 983 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 163 bin 103, can kaybı 4 bin 515 oldu.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 983 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 26 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 163 bin 103 ve can kaybının 4 bin 515 olduğunu, 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 126 bin 984'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 39 bin 230 test yapıldı, 983 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 26 hasta vefat etti, 1021 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 3 bin 594, vaka sayısı 163 bin 103, vefat sayısı 4 bin 515 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 649, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 308, iyileşen hasta sayısı 126 bin 984 oldu.

"Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin, "Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3 bin arttı. Yeni vaka sayımız 1000'in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur." paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,7 milyonu geçti
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 771'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 126 bin 984 oldu
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 125'e çıktı
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini geçti

Benzer haberler

Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,7 milyonu geçti

Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,7 milyonu geçti

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 771'e yükseldi

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 126 bin 984 oldu

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 125'e çıktı

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 125'e çıktı
15 ildeki seyahat kısıtlaması yarın gece sona erecek

15 ildeki seyahat kısıtlaması yarın gece sona erecek
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini geçti

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini geçti