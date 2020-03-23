Bakan Koca, Çin'in Ankara Büyükelçisi Li ile koronavirüse karşı iş birliğini görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li ile görüştü.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Li ile görüşmesinde, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı iş birliğini artırma, dayanışmayı geliştirme konularının ele alındığını, insanlığın bu sorunu, bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yeneceğini belirtti.
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BUGÜN, ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ Sn. Deng Li ile bir araya geldik. Dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı iş birliğimizi artırma, dayanışmayı geliştirme konusunu ele aldık. İnsanlık bu sorunu bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yenecek. pic.twitter.com/EoapEe4nda— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020