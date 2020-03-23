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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca, Çin'in Ankara Büyükelçisi Li ile koronavirüse karşı iş birliğini görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li ile görüştü.

Kemal Karadağ   | 23.03.2020
Bakan Koca, Çin'in Ankara Büyükelçisi Li ile koronavirüse karşı iş birliğini görüştü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Li ile görüşmesinde, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı iş birliğini artırma, dayanışmayı geliştirme konularının ele alındığını, insanlığın bu sorunu, bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yeneceğini belirtti.

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