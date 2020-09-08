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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye’de son 24 saatte 1761 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye’de son 24 saatte 110 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu, 52 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1159 oldu.

Merve Yıldızalp Özmen   | 08.09.2020
Türkiye’de son 24 saatte 1761 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 52 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 110 bin 565 test yapıldı, 1761 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 52 hasta vefat etti, 1093 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 253 bin 245'e çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 994 bin 29, vaka sayısı 283 bin 270, vefat sayısı 6 bin 782 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1159, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Bugün 110 binden fazla test yapıldı ve 1761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan, birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde." değerlendirmesinde bulundu.

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