Euro
8.83
Dolar
7.49
BIST 100
1,089.60
Altın
1,936.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Adalet Bakanlığı: Karantina tedbirlerine uymamak ve salgınla mücadeleye engel olmak suçtur

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, bir sağlık kurumu tarafından koronavirüse yakalandığı saptanan kişinin, izole olması gerektiği halde karantina kurallarına uymamasının suç olduğu belirtildi.

Sefa Şahin   | 08.09.2020
Adalet Bakanlığı: Karantina tedbirlerine uymamak ve salgınla mücadeleye engel olmak suçtur

Ankara

Adalet Bakanlığı, karantina tedbirlerine uymamanın ve salgınla mücadeleyi engellemenin suç olduğunu bildirdi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir sağlık kurumu tarafından koronavirüse yakalandığı saptanan kişinin, izole olması gerektiği halde karantina kurallarına uymamasının suç olduğu belirtildi.

Vatandaşların sağlığını bu şekilde tehdit eden kişinin, Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yine aynı şekilde bulaşıcı hastalık şüphesiyle muayene ve tetkikat yapan sağlık personeline direnenler de Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında cezalandırılabilir. Belirtilen fiiller kapsamında kalmasa bile salgına karşı yetkili kurumların aldığı diğer tedbirlere uymayanlar, fiilin mahiyetine göre 5326 sayılı kanun ve 1593 sayılı kanun uyarınca idari para cezasına çarptırılabilir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 1370 yeni Kovid-19 vakası açıklandı
Adalet Bakanlığı: Karantina tedbirlerine uymamak ve salgınla mücadeleye engel olmak suçtur
Türkiye’de son 24 saatte 1761 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Yüz yüze eğitim öğretim okul öncesi ve birinci sınıflarla başlayacak
Güney Kore Kovid-19 tedavisinde kullanılacak antikor ilaçlarının seri üretimine geçmeyi planlıyor

Benzer haberler

Adalet Bakanlığı: Karantina tedbirlerine uymamak ve salgınla mücadeleye engel olmak suçtur

Adalet Bakanlığı: Karantina tedbirlerine uymamak ve salgınla mücadeleye engel olmak suçtur

Türkiye’de son 24 saatte 1761 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Ürdün uluslararası uçuşları İstanbul-Amman seferi ile başlıyor

Güney Kore Kovid-19 tedavisinde kullanılacak antikor ilaçlarının seri üretimine geçmeyi planlıyor

Güney Kore Kovid-19 tedavisinde kullanılacak antikor ilaçlarının seri üretimine geçmeyi planlıyor
KKTC Bakanlar Kurulundan Kovid-19'a karşı ilave tedbirler

KKTC Bakanlar Kurulundan Kovid-19'a karşı ilave tedbirler
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 587'ye çıktı

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 587'ye çıktı