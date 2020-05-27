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Koronavirüs

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hastanelerin yoğun bakım üniteleri dolmak üzere

Güney Amerika ülkesi Şili'de Kovid-19 vakalarının artmasının ardından hastanelerin yoğun bakım üniteleri dolma noktasına geldi.

Emre Aytekin   | 27.05.2020
Şili'de Kovid-19 nedeniyle hastanelerin yoğun bakım üniteleri dolmak üzere

Santiago


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Amerika ülkesi Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasının ardından hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin dolma noktasına geldiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Jaime Manalich, yaptığı açıklamada, ülkede ilk vakaların ortaya çıktığı mart ayından bu yana yoğun bakım ünitesi yatak kapasitesini ikiye katlamalarına rağmen kritik durumdaki vaka sayısındaki artış nedeniyle 2 bin 400 yatağın yüzde 95'inin dolu olduğunu belirtti.

Bakan Manalich, talebi karşılamak üzere gelecek günlerde yoğun bakıma 400 yatak daha ilave yapmayı amaçladıklarını kaydetti.

19,1 milyon nüfuslu Şili, Güney Amerika'da Brezilya ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü ülke konumunda bulunuyor. Ülkede günlük vaka sayısındaki artış 19 Mayıs'tan bu yana 3 bin 500'ün üzerine çıktı. Vakaların yaklaşık yüzde 15'inin hastanede tedaviyi gerektirecek durumda olduğu bildirildi.

Şili'de bugüne dek 77 bin 961 vaka görülürken, 806 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya çapında vaka sayısı 5 milyon 700 bine yaklaşırken 350 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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