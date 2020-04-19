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Sağlık, Koronavirüs

Samsun OMÜ Hastanesindeki Kovid-19 tedavi sürecini AA ekibi görüntüledi

Kovid-19 ile mücadelede pandemi hastanesi olarak hizmet sunan Samsun OMÜ Hastanesinde hastalığa karşı mücadele veren sağlık görevlilerinin çalışmalarını, AA ekibi görüntüledi.

Mehmet Kumcağız   | 19.04.2020
Samsun OMÜ Hastanesindeki Kovid-19 tedavi sürecini AA ekibi görüntüledi Fotoğraf: Mehmet Kumcağız /AA

Samsun


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesinde bugüne kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığından şüphe edilen yüzlerce kişi muayene edildi. Salgınla mücadele kapsamında 150 yatak kapasiteli Kovid-19 tedavi servisleri oluşturulan hastanede, 16 yatak erişkin, 8 yatak çocuk hastalar için olmak üzere 24 üst düzey yoğun bakım yatağı da hizmete alındı.

İhtiyaç duyulması halinde 20 yataklı cerrahi yoğun bakım ünitesi de Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılacak.

Ayrıca 128 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı tahsis edilerek, hastalara Kovid-19 testi için özel tertibatlı ayrı bir numune alma odası açıldı.

"Hastalık genel olarak baş edilemez boyutta değil"

OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve hastanenin Kovid-19 sorumlusu Prof. Dr. Oğuz Uzun, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede Kovid-19 hastalarının tedavilerinin sürdürüldüğünü söyledi.

Hastanede sağlık personelini korumak için en üst seviyede koruyucu tedbir aldıklarını vurgulayan Uzun, "Hastanemizde hastalara göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, acil servis ve yoğun bakım servisleri olarak müdahale ediyoruz. Bu tip bulaşıcı hastalıklarda izolasyon çok önemli. O yüzden bulaşıcı hastalık tanısı olan hastalarımızı ayrı alanlarda tutuyoruz." dedi.

Göğüs hastalıkları servisini yoğun bakımdan sonraki tedavi servisi olarak kullandıklarına işaret eden Uzun, "Burada İstanbul kadar vakamız yok ancak çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sosyal izolasyona önem vermeli ve kurallara uymalıyız." ifadelerini kullandı.

OMÜ Göğüs Hastalıkları servisi Kovid-19 sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Taha Güllü de serviste 24 yatak bulunduğunu, her hastanın özel izolasyonlu tek kişilik odalarda tedavi edildiğini anlattı.

Kovid-19 salgını ile ilgili hastanede 3 servis bulunduğunu, yakında 4'üncüsühü açacaklarını bildiren Güllü, gerekmesi halinde 6 servis daha açılabileceğini kaydetti.

"Kurallara mutlaka uyulmalı"

Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınan 53 yaşındaki Mustafa Ata ise 3 gün önce hastaneye yattığını belirterek, şunları söyledi:

"Kendi aracımla İstanbul'a gidip aynı gün döndüm. Geldikten bir hafta sonra rahatsızlandım. Virüse nasıl yakalandığımı bilmiyorum. Oğlum ve eşimde de pozitif çıktı. Allah'ın izniyle bu hastalığı yeneceğiz. İnsanlar temastan uzak durmalı. Kurallara mutlaka uyulmalı. Ben çok dikkat ettim ama nasıl yakalandığımı bilmiyorum. Herkes kurallara uysun, evlerinde kalsın."

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