Euro
7.53
Dolar
6.93
BIST 100
98,398.81
Altın
1,681.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor
logo
Bilim Teknoloji, Koronavirüs

İstanbul'da bir hastadan alınan Kovid-19 virüsünün genomu dizilendi

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İleri Düzey Genetik Analiz Laboratuvarı'nda (GLAB) çalışan bilim insanları, İstanbul'da bir hastadan alınan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yeni nesil sistemle dizileyerek gen haritasını çıkardı.

Hatice Şenses Kurukız   | 19.04.2020
İstanbul'da bir hastadan alınan Kovid-19 virüsünün genomu dizilendi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile İl Sağlık Müdürlüğünün ortak Araştırma ve Moleküler Tanı Merkezi olan ve ailesel kanser sendromlarının incelenebilmesine olanak sağlayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İleri Düzey Genetik Analiz Laboratuvarı, pandemiyle mücadele sürecinde de önemli çalışmalara imza atıyor. 

Kovid-19 ile mücadele kapsamında tanı laboratuvarına dönüştürülen GLAB, bu süreçteki faaliyetlerine Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından (TÜSEB) alınan destekle devam ediyor.

Çalışmalarını Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Öğretim Üyesi ve GLAB Koordinatörü Doç. Dr. Levent Doğanay ile İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gizem Dinler Doğanay liderliğinde sürdüren ekip, hastaneye başvuran bir hastadan alınan virüs örneğini dizilemeyi başardı.

Yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan virüs genomu, uluslararası veri bankası GISAID veri tabanına kaydedildi.

"Aldığımız virüsün genomunu diziledik"

Prof. Dr. Gizem Dinler Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma kapsamında İstanbul'da yaşayan ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran bir kişiden örnek aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aldığımız örnek boğaz ve burundan alınan sürüntü örneğidir. Bu sürüntü örneğinin içinde bulunan virüslerin RNA'sını izole ettik, RNA'yı DNA'ya dönüştürdük. Ardından DNA'nın hangi nükleotitlerden oluştuğunu diziledik, sıraladık. Bulduğumuz sonuç, hastamızda bulunan virüsün genomudur. Yaptığımız filogenetik analizde dizilediğimiz virüsün geliş yolunun Fransa üzerinden Belçika, Belçika'dan İstanbul olduğuna dair bulgular mevcuttur. Her ülke kendisinde görülen hastalardaki virüslerin genomunu diziliyor ve Uluslararası Veri Bankası'na kaydediyor. Biz de aldığımız virüsün genomunu diziledik ve GISAID'a kaydettik. O sırada diğer ülkelerdeki suşlarla da kıyaslıyoruz. İstanbul'da ya da Türkiye'nin değişik yerlerinde daha çok virüs dizilenerek, seyri ağır giden hastalarda ya da daha hafif olan kişilerde virüsün farklarının olup olmadığını görebiliriz. Bu sayıların artırılarak daha kapsamlı çalışmalar yapılması, salgının Türkiye’deki yayılımı hakkında bilgi verecektir. Aşı, ilaç ve kit geliştirilmesi açısından da yol gösterici olacaktır."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜBİTAK’tan Kovid-19'un sosyo ekonomik etkilerini araştıranlara destek
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti
New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Şirin: Her anlamda dünya hakikaten bildiğimiz o dünya olmayacak
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 38 bini geçti
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 453'e çıktı

Benzer haberler

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü

Bakliyat ürünleri için acil eylem planı

KOSGEB'den Kovid-19'a karşı üretim yapacak sektörlere 6 milyon lira destek

Uzmanlardan online iletişimde yaygınlaşan video konferans kullanımı konusunda uyarı

Uzmanlardan online iletişimde yaygınlaşan video konferans kullanımı konusunda uyarı
TÜBİTAK’tan Kovid-19'un sosyo ekonomik etkilerini araştıranlara destek

TÜBİTAK’tan Kovid-19'un sosyo ekonomik etkilerini araştıranlara destek

İletişim Başkanı Altun: Ülkemiz dünyadaki en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden birisidir

İletişim Başkanı Altun: Ülkemiz dünyadaki en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden birisidir