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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık tesislerindeki kreşler açık tutulacak

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.

Ferdi Türkten   | 29.04.2021
Sağlık tesislerindeki kreşler açık tutulacak

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

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