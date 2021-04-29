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Turizm merkezi Bodrum'da 'tam kapanma' öncesi yoğunluk

Muğla'nın turizm merkezi Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

Ali Ballı   | 29.04.2021
Turizm merkezi Bodrum'da 'tam kapanma' öncesi yoğunluk Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyükşehirlerde yaşayanlar, turizm merkezi Bodrum'a gelmeye devam ediyor.

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyenler, ilçede araçlarıyla yoğunluk oluşturuyor. Kara yolundaki trafik akışında yaşanan aksamalara polis ve jandarma ekiplerince müdahale ediliyor.

Yaşanan yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.

Bodrum şehirler arası otobüs terminalinde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Tam kapanma sürecini Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Didim gibi tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların geçiş yaptığı Söke'deki otoyollar, hareketli bir gün geçiriyor.

Araçlarıyla Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Didim ilçelerine gitmek isteyen sürücüler, bu bölgelerin kesiştiği nokta olan Aydın'ın Söke ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Aydın-Muğla kara yolunda ise 1 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluştu.

İstanbul'dan sabah erken saatlerde yola çıktığını aktaran sürücü Sedat Bayrak, "Erken saatte yola çıktık. Ama saatlerdir yoldayız. Bodruma gideceğim. Umarım erkenden varırız." dedi.

Bu arada Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgede denetimlerini artırdı.

İstanbul'da otogar ve havalimanlarında yoğunluk

Öte yandan İstanbul'da "tam kapanma" tedbirleri öncesi son günde kent dışına çıkmak isteyenler, otogar ve havalimanlarında yoğunluğa neden oldu.

Şehir dışına çıkmak isteyenler, Ankara yönüne zaman zaman trafiğin yavaşlamasına neden oluyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı, son zamanlardaki en haraketli günlerinden birini yaşıyor. Otogar girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, burudaki görevliler sürücüleri doluluk nedeniyle alt kısımdaki otoparka yönlendiriyor.

Yaşanan talep artışı nedeniyle birçok firma, ek seferler düzenledi. Harem Otogarında da giriş bölümünden itibaren yolcular maske, mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda ateş ölçümleri yapılarak otobüslere yönlendiriliyor.

İstanbul Havalimanı'nda da bu akşam saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma öncesinde hareketlilik yaşanıyor.

Yurt içi uçuşlarda seyahat izin belgesinin zorunlu olacağı süreç öncesi iç hat uçuşlarında yoğunluk sürerken, trafik ekipleri sürücüleri uyararak yığılmanın önüne geçmeye çalışıyor.

Havalimanının giriş bölümünden itibaren yolcular, İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) ve yer hizmeti Turkish Ground Service (TGS) ekipleri tarafından seyahat öncesi işlemleri yapılarak uçağa yönlendiriliyor.

Liman içindeki bilet satış ve rezervasyon bölümlerinde yoğunluk göze çarparken, havalimanındaki hijyen timleri ve diğer görevliler de özellikle sosyal mesafe ve maske konularında yolcuları uyarıyor.

Yaşanan yoğunlukta yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da Dış Hatlar Gidiş Terminalinde 112 sağlık ekipleri ve ambulanslar hazır bekletiliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk sürüyor. Terminal binasına sadece biletli yolcular kabul ediliyor.

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