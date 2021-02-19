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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan inaktif aşı paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca, inaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade ettiklerini hatırlattı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 19.02.2021
Sağlık Bakanı Koca'dan inaktif aşı paylaşımı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz."

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