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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan Bodrum Devlet Hastanesi paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bodrum Devlet Hastanesinin yerli ve yabancı turistler ile ilçe halkının sağlık hizmeti ihtiyaçlarını üstün bir performansla karşıladığını, hastaların memnuniyet düzeyinin yüksek olduğunu kaydetti.

Burcu Çalık Göçümlü  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Sağlık Bakanı Koca'dan Bodrum Devlet Hastanesi paylaşımı

Ankara

Bodrum Devlet Hastanesinden hizmet alan kişilerin memnuniyetlerini dile getirdiği videoyu, sosyal medya hesabından paylaşan Koca, "Bodrum Devlet Hastanemiz, yerli ve yabancı turistlerimizle ilçe halkının sağlık hizmeti ihtiyaçlarını üstün bir performansla karşılıyor. Hastaların memnuniyet düzeyi yüksek." ifadesini kullandı.


Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, trafik kazası nedeniyle Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi gören bir kişi, hastanenin hem personel hem de temizlik konusunda çok iyi bir noktada olduğunu vurgulayarak, teşekkürlerini iletti.

Yatarak tedavi gören bir başka hasta da duygularını "Doktorlar, hemşirelerin yaklaşımı, her şey mükemmel. Burada hiçbir sıkıntı çekmedik. Tüm hastane personeline çok teşekkür ediyorum." sözleriyle dile getirdi.

Hastaneden hizmet alan yurt dışından bir kişi de videoda, hastanenin hem fiziki imkanları hem temizlik açısından çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Personel çok ilgili, doktorlar alanında uzman ve çok ilgili. Her şeyi yapmaya hazırlar, hastalarına karşı çok ilgililer ve bu da açıkça görülüyor. Doktorlara, uzmanlara ve personele benimle bu kadar güzel ilgilendikleri için teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.

Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Oğuz Berkan Şahin de hastaneden sadece yerli değil yabancı turistlerin de hizmet aldığını ve bu hastalara Uluslararası Turizm Departmanıyla hizmet verildiğini anlattı.

Şahin, "İlçemizin turizm bölgesi olması nedeniyle hasta sayımızdaki artışı yaz aylarında daha fazla hissediyoruz. Hastanemize aylık yaklaşık 50 bin hasta başvurusu oluyor. Arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla bu hastalarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.

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