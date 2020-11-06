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Türkiye

İstanbul'da Sağlık Bakanı Koca başkanlığında salgınla mücadele toplantısı yapıldı

Sağlık Bakanı Koca başkanlığında gerçekleştirilen salgınla mücadele toplantısında salgının seyri, artan risk ve yeni hasta yüküne karşı yapılacaklar ele alındı.

Elif Küçük   | 06.11.2020
İstanbul'da Sağlık Bakanı Koca başkanlığında salgınla mücadele toplantısı yapıldı Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar / AA

İstanbul

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da salgınla mücadele toplantısı gerçekleştirildiğini aktardı. 

Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapılan toplantıya bakan yardımcıları, genel müdürler, il sağlık müdürü ve saha koordinatörlerinin katıldığını belirterek, "Salgının seyri, artan risk ve yeni hasta yüküne karşı yapılacaklar ele alındı." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, toplantıdan fotoğraf da yer aldı.

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