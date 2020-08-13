Sağlık Bakanı Koca'dan hasta ziyareti uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede kurallara uyma çağrısında bulundu.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:
COVID-19 testi pozitif çıkan arkadaşına, geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1.243 yerine 1.241 olacaktı. 1 kişiye de kendisi bulaştırmış. COVID-19’la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 13, 2020
"Kovid-19 testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1243 yerine 1241 olacaktı. 1 kişiye de kendisi bulaştırmış. Kovid-19'la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım."