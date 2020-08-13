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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan hasta ziyareti uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede kurallara uyma çağrısında bulundu.

Merve Yıldızalp Özmen   | 13.08.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan hasta ziyareti uyarısı Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Kovid-19 testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1243 yerine 1241 olacaktı. 1 kişiye de kendisi bulaştırmış. Kovid-19'la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım."

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