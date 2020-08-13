MKE Ankaragücü'nde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
MKE Ankaragücü'nde tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, bir kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.
Ankara
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı hazırlıkları öncesi kulübümüzde yapılan Kovid-19 taramasında bir personelimizde sonuç pozitif çıkmış olup testi pozitif çıkan çalışanımız ile birlikte, test sonucu negatif çıkan ancak aynı ortamda bulunan 4 çalışanımız evde izolasyona alınmıştır. Personelimizin genel durumu iyi olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.