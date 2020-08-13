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Spor, Koronavirüs

MKE Ankaragücü'nde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü'nde tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, bir kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Fatih Gazioğlu   | 13.08.2020
MKE Ankaragücü'nde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı hazırlıkları öncesi kulübümüzde yapılan Kovid-19 taramasında bir personelimizde sonuç pozitif çıkmış olup testi pozitif çıkan çalışanımız ile birlikte, test sonucu negatif çıkan ancak aynı ortamda bulunan 4 çalışanımız evde izolasyona alınmıştır. Personelimizin genel durumu iyi olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi. 

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