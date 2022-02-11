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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşıyı hatırlatın' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın." uyarısında bulundu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 11.02.2022
Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşıyı hatırlatın' uyarısı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hiç aşı olmayan ve günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının kendilerini daha çok üzdüğünü belirterek, "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın." uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi?" ifadelerini kullandı.

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