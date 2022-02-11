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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 95 bin 65 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 458 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi.

Barış Gündoğan   | 11.02.2022
Türkiye'de 95 bin 65 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 458 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 85 bin 758 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,75, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,72 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 845 bin 934 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Turkovac, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac’ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım." ifadelerine yer verdi.

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