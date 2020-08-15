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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca 'Kovid-19'a karşı uyardı

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüsün, "Bana bir şey olmaz" diyenlerle, "Benden başkasına zarar gelmez" diyenlerin desteğiyle yayıldığını belirtti.

Kemal Karadağ   | 15.08.2020
Sağlık Bakanı Koca 'Kovid-19'a karşı uyardı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), "Bana bir şey olmaz" diyenlerle, "Benden başkasına zarar gelmez" diyenlerin desteğiyle yayıldığını belirtti.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Virüs, durup dururken yayılmıyor. 'Bana bir şey olmaz' diyenlerle, 'benden başkasına zarar gelmez' diyenlerin desteğiyle yayılıyor. Aramızdan bazıları ağır hasta oluyor ve birçoğumuzun yakını hayatını kaybediyor." ifadesini kullandı.

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