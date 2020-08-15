Bakan Koca'dan salgınla mücadelede 'vazgeçmeyin' mesajı
Sağlık Bakanı Koca, "Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Birgün mutlaka salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak." ifadelerini kullandı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Birgün mutlaka salgının son günü olacak." ifadesini kullandı.
DÜNYA YORULDU. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. BİR GÜN, MUTLAKA salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. COVID-19’la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 15, 2020
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Birgün mutlaka salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. Kovid-19'la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.