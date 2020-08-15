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Sağlık, Koronavirüs

Rusya'dan hava ambulansıyla getirilen Kovid-19'lu hastanın tedavisi Trabzon'da tamamlandı

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen hasta, Trabzon'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Hayati Akçay   | 15.08.2020
Rusya'dan hava ambulansıyla getirilen Kovid-19'lu hastanın tedavisi Trabzon'da tamamlandı

Ordu

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen hasta, Trabzon'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Rusya'da 26 Temmuz'da rahatsızlanması üzerine Volgograd kentinde gittiği hastanede Kovid-19 teşhisi konularak tedavi altına alınan 60 yaşındaki tır şoförü Kemal Yılmaz, ailesinin başvurusu üzerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın girişimleriyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 Ağustos'ta tedavisine başlanan Yılmaz, bugün taburcu edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Tahtabaşı Mahallesi'ne getirilen Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yılmaz'ın kızı Ahsen Yılmaz, AA muhabirine, babasının Türkiye'ye getirilmesinde emeği geçen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve diğer yetkililere teşekkür ederek, "Babamın şu anda sağlık durumu gayet iyi. Önümüzde 14 günlük bir karantina süreci var. Bunu da köyde geçirecek." dedi.


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