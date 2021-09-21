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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı iki doz aşısını yaptıranların 84 milyon içerisindeki oranının yüzde 50'yi geçtiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 21.09.2021
Sağlık Bakanı Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50'nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise yüzde 68'in üstüne çıktı." bilgisini aktardı.

Koca, "Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız!" ifadelerini kullandı.

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