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Sağlık Bakanı Koca: Hastalıkla savaştılar. Ve görevlerine döndüler

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 yenen sağlık çalışanı Ufuk ve Tülay Saka çiftine ilişkin, "Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar. Ve görevlerine döndüler." ifadelerini kullandı.

Yıldız Aktaş   | 22.08.2020
Sağlık Bakanı Koca: Hastalıkla savaştılar. Ve görevlerine döndüler

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen sağlık çalışanı Ufuk ve Tülay Saka çiftine ilişkin, "Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar. Ve görevlerine döndüler. Aynı şeyi yapan, yapabilecek sayısız sağlık çalışanınız var." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19'u yenen sağlık çalışanı Ufuk ve Tülay Saka çiftine ilişkin paylaşımda bulundu.

Röntgen teknisyeni Ufuk Saka'nın, ateşi çıktığında gece nöbetinde olduğunu belirten Koca, "Kovid-19 olduğu anlaşıldı. Eşi, hemşire arkadaşımız Tülay'ın testi de pozitif çıktı. Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar. Ve görevlerine döndüler. Aynı şeyi yapan, yapabilecek sayısız sağlık çalışanınız var." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, hesabından Saka çiftinin fotoğraflarını da paylaştı.


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