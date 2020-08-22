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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 801 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu.

Ferdi Türkten   | 22.08.2020
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1309 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 257 bin 32, can kaybı 6 bin 102 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 93 bin 7 test yapıldı, 1309 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 801 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370'e çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 247 bin 164, vaka sayısı 257 bin 32, vefat sayısı 6 bin 102 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 762, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

"Tedbir alalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması, hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak."

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