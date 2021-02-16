Euro
8.42
Dolar
6.93
BIST 100
1,570.28
Altın
1,823.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakanlar Soylu ve Akar, TBMM’de Kılıçdaroğlunu ziyaret ediyor
logo
Sağlık, Koronavirüs

Oxford-AstraZeneca aşısı 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edilecek

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ilaç firması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) kaşı geliştirdikleri aşıyı, 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edeceklerini duyurdu.

Emre Aytekin   | 16.02.2021
Oxford-AstraZeneca aşısı 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edilecek

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

BBC'nin haberine göre, Oxford Üniversitesi St George Hastanesi, Southampton Üniversitesi Hastanesi ve Bristol Kraliyet Çocuk Hastanesinde yürütülecek klinik deney için gönüllü kayıtları başlatıldı.

300 çocuğun katılması planlanan denemede, deney grubundaki 240 çocuğa Kovid-19 aşısı, kontrol grubundaki 60 çocuğa ise menenjit aşısı yapılacak.

Deneme, aşının çocuklarda enfeksiyonu önleme etkisini ölçmeyi amaçlıyor.

Oxford-Zeneca aşısı için daha önce 18-64 yaş ve 65 yaş üzeri için klinik denemeler yürütülmüştü.

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD ilaç şirketi Pfizer ile yine ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna da kendi geliştirdikleri Kovid-19 aşılarını 12-17 yaşlarındaki çocuklarda deneyeceklerini duyurmuştu.

Dünyada henüz çocukların kullanımı için onaylanan bir Kovid-19 aşısı bulunmuyor. Yalnızca BioNTech-Pfizer aşısı ABD'de acil kullanım kapsamında 16 yaşındakilere kadar uygulanabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirtti
'Ölümün çizgisinden döndüm'
Filistin’de ilk defa mutasyona uğramış Kovid-19 tespit edildi
Oxford-AstraZeneca aşısı 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edilecek
DSÖ AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi

Benzer haberler

Oxford-AstraZeneca aşısı 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edilecek

Oxford-AstraZeneca aşısı 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edilecek

BBP Genel Başkanı Destici Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Çin, ülke içinde yaptığı aşılardan daha fazlasını yurt dışına gönderdi

Çin'in Kovid-19'un kökenine ilişkin 'ham verileri gizlediği' iddiası bilim adamlarını ikiye böldü

Çin'in Kovid-19'un kökenine ilişkin 'ham verileri gizlediği' iddiası bilim adamlarını ikiye böldü
Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı

Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı
İngiltere'de Kovid-19 aşısı ilk kez çocuklar ve gençlerde denenecek

İngiltere'de Kovid-19 aşısı ilk kez çocuklar ve gençlerde denenecek