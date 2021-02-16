Euro
8.42
Dolar
6.93
BIST 100
1,570.29
Altın
1,823.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Birleşik Krallık Teknoloji Haftası” etkinliğine video konferansla katılıyor Bakanlar Soylu ve Akar, TBMM’de Kılıçdaroğlunu ziyaret ediyor
logo
Sağlık, Koronavirüs

DSÖ AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü, AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verildiğini açıkladı.

Emel Gözellik   | 16.02.2021
DSÖ AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, "Artık aşıların hızlı dağıtımı için gereken tüm parçalara sahibiz ama yine de üretimi büyütmemiz gerekiyor." dedi.

AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verildiğini kaydeden Ghebreyesus, aşıların Güney Kore’deki AstraZeneca-SKBio ve Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretildiğini belirtti.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao, bugüne kadar aşılara erişimi olmayan ülkelerin nihayet sağlık çalışanlarını ve risk altındaki nüfusu aşılamaya başlayabileceğini ifade etti.

AstraZeneca aşısı, aralarında İngiltere, Hindistan, Arjantin ve Meksika'nın da bulunduğu 50'den fazla ülkede onaylanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirtti
'Ölümün çizgisinden döndüm'
Filistin’de ilk defa mutasyona uğramış Kovid-19 tespit edildi
Oxford-AstraZeneca aşısı 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edilecek
DSÖ AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi

Benzer haberler

DSÖ AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi

DSÖ AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi

Malezya'ya Kovid-19 aşılarının ilk sevkiyatı 21 Şubat'ta yapılacak

Çin, ülke içinde yaptığı aşılardan daha fazlasını yurt dışına gönderdi

Sağlık Bakanı Koca: Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak

Sağlık Bakanı Koca: Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak
Dr. Fauci: Kovid-19 aşısı, yeniden virüse yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklıktan daha etkili

Dr. Fauci: Kovid-19 aşısı, yeniden virüse yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklıktan daha etkili
Sokağa çıkma kısıtlamasında Kovid-19 aşılamasına devam edildi

Sokağa çıkma kısıtlamasında Kovid-19 aşılamasına devam edildi