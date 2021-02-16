Euro
8.42
Dolar
6.93
BIST 100
1,570.29
Altın
1,823.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Birleşik Krallık Teknoloji Haftası” etkinliğine video konferansla katılıyor Bakanlar Soylu ve Akar, TBMM’de Kılıçdaroğlunu ziyaret ediyor
logo
Sağlık, Koronavirüs

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirtti

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu bildirdi.

Emel Gözellik   | 16.02.2021
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirtti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabı Twitter'dan Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Dünya genelinde vaka sayısının arka arkaya 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bu yıl şimdiye kadar haftalık olarak bildirilen vaka sayısı, 4 Ocak haftasında 5 milyondan fazla vakadan 8 Şubat haftasında 2,6 milyon vakaya, yani sadece 5 haftada neredeyse yarı yarıya düştü." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, bu rakamların, basit halk sağlığı önlemlerinin, varyantların varlığında bile Kovid-19'a karşı işe yaradığını gösterdiğine işaret ederek, "Şimdi önemli olan bu eğilime nasıl tepki vereceğimiz. Yangın sönmedi ama boyutunu küçülttük. Herhangi bir cephede onunla savaşmayı bırakırsak, geri gelecek." paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirtti
'Ölümün çizgisinden döndüm'
Filistin’de ilk defa mutasyona uğramış Kovid-19 tespit edildi
Oxford-AstraZeneca aşısı 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edilecek
DSÖ AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi

Benzer haberler

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirtti

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirtti

Çin, DSÖ heyetinden bilgi gizlendiğine ilişkin ABD'nin eleştirilerine tepki gösterdi

Çin'in Kovid-19'un kökenini araştıran DSÖ heyetine ilk vakalarla ilgili ham bilgileri vermediği iddiası

DSÖ: Kovid-19'un kökenine ilişkin tüm hipotezler hala masada

DSÖ: Kovid-19'un kökenine ilişkin tüm hipotezler hala masada
DSÖ, Afrika'da Kovid-19 ölümlerinin son bir ayda yüzde 40 arttığını bildirdi

DSÖ, Afrika'da Kovid-19 ölümlerinin son bir ayda yüzde 40 arttığını bildirdi
DSÖ, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının yetişkinlerde kullanılmasını tavsiye etti

DSÖ, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının yetişkinlerde kullanılmasını tavsiye etti