Euro
9.46
Dolar
7.83
BIST 100
1,350.32
Altın
1,848.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Olta balıkçılığına 'sosyal mesafe' düzenlemesi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelgeye göre, sahil bantlarında olta balıkçılığı faaliyetinde bulunanlar arasında en az üç metre mesafe bırakılacak.

Muhammed Boztepe   | 09.12.2020
Olta balıkçılığına 'sosyal mesafe' düzenlemesi Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığından valiliklere "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderildiği belirtildi.

Son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artışın yaşandığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de vaka ve hasta sayılarında görülen yükseliş nedeniyle yeni tedbir kararlarının alındığı vurgulandı.

Vatandaşlar tarafından amatör ve sportif amaçlı gerçekleştirilen olta balıkçılığının başta İstanbul olmak üzere sahil bantlarında fiziki mesafe kuralına aykırı şekilde kalabalıklara neden olduğu ve bu durumun da salgının bulaşma riskini artırdığına dikkat çekilen genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminde kişilerin kalabalık halinde bir araya gelmesine yol açan etkinliklerin mümkünse yapılmaması, yapılması durumunda ise fiziki mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilmesinin esas olduğuna değinildi.

Bu çerçevede amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik yeni kararların alındığı aktarılan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemeleri (boya, yapışkan yer etiketi) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak. Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiği olta balıkçılığı yapan vatandaşlara kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilecek. Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personeli, alan sorumlusu olarak belirlenecek. Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmaları sağlanacak. Bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu hususlarla ilgili uyarı ve ikazlarda bulunulacak. Uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanacak. Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiyle düzenli şekilde denetlenecek."

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararlarının ivedilikle alınacağı belirtilen genelgede, "Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Olta balıkçılığına 'sosyal mesafe' düzenlemesi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 293 bini geçti
Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı
Ahlatcı Holding yerli aşının gelirini devlete bağışlayacak
İran'da son 24 saatte 295 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Olta balıkçılığına 'sosyal mesafe' düzenlemesi

Olta balıkçılığına 'sosyal mesafe' düzenlemesi

Rusya'dan sermaye çıkışı 11 ayda 47,9 milyar dolara ulaştı

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

Ahlatcı Holding yerli aşının gelirini devlete bağışlayacak

Ahlatcı Holding yerli aşının gelirini devlete bağışlayacak
İran'da son 24 saatte 295 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 295 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kovid-19 tedavisi görenlerin sağlık giderleri SGK tarafından karşılanıyor

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kovid-19 tedavisi görenlerin sağlık giderleri SGK tarafından karşılanıyor