Euro
9.46
Dolar
7.83
BIST 100
1,350.32
Altın
1,849.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 26 sığınmacıyı kurtardı.

Halil Fidan   | 09.12.2020
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Uçburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 26 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Olta balıkçılığına 'sosyal mesafe' düzenlemesi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 293 bini geçti
Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı
Ahlatcı Holding yerli aşının gelirini devlete bağışlayacak
İran'da son 24 saatte 295 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

HDP İzmir İl Başkanlığı önündeki 'evlat nöbeti' devam ediyor

İzmir'de tedbirler sonuç verdi Kovid-19 vaka sayılarında yüzde 25 civarında azalma oldu

İzmir'de Yunanistan'a gitmeyen çalışan 7 sığınmacı ile 1 FETÖ üyesi yakalandı

İzmir'de Yunanistan'a gitmeyen çalışan 7 sığınmacı ile 1 FETÖ üyesi yakalandı
İzmir'de öğretmenler korosu depremzedeler için türkü seslendirdi

İzmir'de öğretmenler korosu depremzedeler için türkü seslendirdi
İzmir'deki depremzedelere istihdam desteği

İzmir'deki depremzedelere istihdam desteği