Euro
9.45
Dolar
7.83
BIST 100
1,350.32
Altın
1,841.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 22 sığınmacıyı kurtardı.

Murat Yüksel   | 09.12.2020
Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 22 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısını onayladı
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 712 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: Nisan ayına göre günlük vaka sayısı 5 kattan fazla arttı
Olta balıkçılığına 'sosyal mesafe' düzenlemesi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 293 bini geçti

Benzer haberler

Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de Yunanistan'a gitmeyen çalışan 7 sığınmacı ile 1 FETÖ üyesi yakalandı

Kapı kapı gezip salça satan kadın girişimci iki işletme sahibi oldu

Kapı kapı gezip salça satan kadın girişimci iki işletme sahibi oldu
Çanakkale açıklarında 16 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 16 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 69 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 69 sığınmacı kurtarıldı