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Sağlık, Koronavirüs

Öğretim üyeleri ve üniversite personeli Kovid-19 aşısı yaptırabilecek

Sağlık Bakanı Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personelinin Kovid-19 aşılamalarının yarın başlayacağını bildirdi.

Enes Kaplan   | 08.06.2021
Öğretim üyeleri ve üniversite personeli Kovid-19 aşısı yaptırabilecek

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin eylülde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

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