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Dünya, Koronavirüs

ABD'de aşılama hızının yavaşlaması Biden'ın 4 Temmuz hedefini tehlikeye attı

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama kampanyasının hız kesmesinin Başkan Joe Biden'ın 4 Temmuz için belirlediği yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefini zora soktuğu belirtildi.

Mücahit Oktay   | 08.06.2021
ABD'de aşılama hızının yavaşlaması Biden'ın 4 Temmuz hedefini tehlikeye attı

New York

ABD'nin bazı eyaletlerinde Kovid-19 aşısına karşı isteksizlik aşılama hızını önemli ölçüde düşürürken, bağımsızlık kutlamalarının yapılacağı 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması için çalışmaların yoğunlaştırıldığı bildirildi.

Washington Post'a göre, çeşitli eyaletlerdeki sağlık görevlileri, aşı merkezlerine gitmeyen insanları cezbetmek için, mağaza, park ve fabrikaları ziyaret ederek aşılamaya katılımı artırmaya çalışıyor.

Anketlere göre Amerikalıların 3'te 1'inin aşı için acelesi yok

Gazetenin haberinde yer verilen anketlere göre, Amerikalıların yaklaşık üçte biri aşı olmak için aciliyet hissetmiyor.

12 yaşın üzerindeki çocuklara da aşı izni verildiği bir dönemde, birçok eyalette aşılanma oranlarının hala yüzde 50'nin altında seyrettiği, 4 Temmuz'daki yüzde 70 hedefine ulaşılması için bazı eyaletlerde ciddi bir reklam, piyango ve promosyon yarışına girildiği belirtildi.

Aşıyı teşvik amaçlı promosyonlar arasında bira, çörek, esrar ve ateşli silah gibi ürünler bulunurken, birkaç eyalette milyon dolarlık nakit ödüllü piyango kampanyaları devam ediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 171 milyondan fazla kişiye ilk doz, 139 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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