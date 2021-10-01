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Sağlık, Koronavirüs

MT Pharma, Kovid-19 aşısının Japonya içi klinik testlerine başlayacak

Japon ilaç üreticisi Mitsubishi Tanabe Pharma Co. (MT Pharma) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayı MT-2766'nın ülke içi klinik testlerine başlayacağını açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 01.10.2021
MT Pharma, Kovid-19 aşısının Japonya içi klinik testlerine başlayacak

Tokyo

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Osaka merkezli Japon firma aşı üretiminde Kanada merkezli Medicago ve İngiltere merkezli bir ecza firmasıyla iş birliği yapıyor.

Buna göre Kanada, ABD ve İngiltere dahil bazı ülkelerde klinik testlerinin son aşamasına geçen aşı adayı MT-2766, bu ay içerisinde Japonya'da da klinik testlere girecek.

MT Pharma firmasına göre, MT-2766'nın üretimi 5-8 hafta sürecek ve maliyeti rakiplerine kıyasla düşük olacak. 2-8 derece sıcaklıkta muhafaza edilebilecek aşı adayı için Mart 2022'ye kadar Japonya'da resmi kullanım iznine başvurulması hedefleniyor.


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