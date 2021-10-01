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Dünya, Koronavirüs

Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL sona erdi

Japonya'da yeni tip koronavirüse karşı 19 eyalette uygulanan olağanüstü hal 1 Ekim itibarıyla yürürlükten kalktı.

Ahmet Furkan Mercan   | 01.10.2021
Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL sona erdi

Tokyo

Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi sonrası, başkent Tokyo ile Osaka kentleri dahil ülke geneli 19 eyaletteki OHAL ile 8 eyaletteki yarı-OHAL önlemleri sona erdi.

Böylelikle ülkede nisan ayından bu yana kapsamı, kademeli genişletilen ve aralıklarla daraltılan OHAL'in uygulandığı hiçbir bölge kalmadı.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, yeni uygulamayla hükümetin, aşılananlar dahil halktan, temel Kovid-19 önlemlerini korunmasını istediğini söyledi.

Vaka trendinin yeniden yükselişe geçmesi olasılığına karşı Kato, kalabalık noktalardan uzak durulması ve maske, el yıkama tedbirlerinin önemini anımsattı.

Hafta içinde Başbakan Suga Yoşihide, Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi üzerine OHAL'in planlandığı doğrultuda ekim ayı başında kaldırılacağını açıklamıştı.

Suga, ekonominin canlandırılması, sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve aşılama kampanyasının yaygınlaştırılması dahil salgınla birçok alanda mücadelenin süreceğini kaydetmişti.

Başkent bölgesinde en son OHAL ilanı, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın başlamasından önce 12 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 701 bin 897’ye, virüse bağlı can kaybı 17 bin 666’ya yükseldi.

Ülke genelinde 932 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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