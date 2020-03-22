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Türkiye, Koronavirüs

MSB: Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmanın en temel yöntemlerinden birisinin ellerin doğru yıkanması olduğunu bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 22.03.2020
MSB: Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından videolu yapılan paylaşımda, koronavirüsün alınan tedbirlerden daha güçlü olmadığı vurgulanarak şunları kaydedildi.

"Koronavirüs salgınından korunmanın en temel yöntemlerinden birisi ellerimizin doğru şekilde yıkanmasıdır. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir."

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