İran'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1685'e yükseldi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1685'e yükseldi.
İstanbul
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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 129 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 1685'e, vaka sayısı ise 21 bin 638'e yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 1685'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1028 artarak 21 bin 638'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.
Cihanpur, 7 bin 913 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da, Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.