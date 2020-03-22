Euro
7.01
Dolar
6.55
BIST 100
85,795.79
Altın
1,498.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1685'e yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1685'e yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 22.03.2020
İran'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1685'e yükseldi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 129 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 1685'e, vaka sayısı ise 21 bin 638'e yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 1685'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1028 artarak 21 bin 638'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Cihanpur, 7 bin 913 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da, Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Avrupa'daki bazı camilerde koronavirüs salgını nedeniyle ezan okunmaya başladı
Baykar Teknik Müdürü Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz
Kosova’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
İspanya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1720'ye yükseldi

Benzer haberler

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz

Üniversitelerde uzaktan eğitim dönemi yarın başlıyor

Yurt dışından gelen 200 kişi daha Kırklareli'nde öğrenci yurtlarına yerleştirildi

Toplu ulaşımın "Kovid-19 nedeniyle durdurulması'' talebi

Toplu ulaşımın "Kovid-19 nedeniyle durdurulması'' talebi

MSB: Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir

MSB: Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir
İran'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1685'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1685'e yükseldi