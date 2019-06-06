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Generallere yönelik sözlere suç duyurusunda bulunulacak

Milli Savunma Bakanlığından, bir televizyon kanalında TSK’da görevli generallere söylenen sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Tanju Özkaya   | 06.06.2019
Generallere yönelik sözlere suç duyurusunda bulunulacak

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli generallere söylenen sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunacak. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bir televizyon kanalında TSK'da görev yapan generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip suç duyurusunda bulunulacak." ifadesi kullanıldı. 

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