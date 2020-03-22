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Türkiye, Koronavirüs

Toplu ulaşımın "Kovid-19 nedeniyle durdurulması'' talebi

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Yıldırım, "Kovid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla özellikle toplu ulaşım faaliyetleri, zorunlu haller dışında durdurulmalı" dedi.

Arife Yıldız Ünal   | 22.03.2020
Toplu ulaşımın "Kovid-19 nedeniyle durdurulması'' talebi

Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla toplu ulaşım faaliyetlerinin, zorunlu haller dışında durdurulmasını isteyerek, “Zorunlu hallerin tanımı yapılarak, haber kanallarıyla topluma duyurulması ve denetim altına alınması gerekir.” dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı sarsan Kovid-19 salgının Türkiye’de de yayılmaya başladığını belirterek, yayılma hızının durdurulması için sektör temsilcilerinin, bağlı oldukları bakanlıklar ve ilgili bürokratlarıyla elektronik ortamda komisyonlar kurulmasını istedi.

Söz konusu komisyonlarda önlemlerle ilgili ortak alınacak kararların hızla uygulamaya konulması gerektiğini ve aynı yöntemin yerel yönetimler tarafından da uygulanmasını talep eden Yıldırım, şöyle konuştu:

“Şehir içi veya şehirler arası toplu ulaşım araçları, şehirlerin ve ülkenin kılcal damarları gibi her noktaya insan taşıyarak salgının yayılma hızını artırmaktadır. Araçların küçük hacimleri içinde onlarca, yüzlerce insan uzun süre bir arada seyahat ederek risklerin geometrik olarak artmasına neden olmaktadır. Aynı risk sektör çalışanlarını virüs taşıyıcı durumuna getirerek aileleri ve ilişki içinde oldukları sosyal çevrelerini tehdit etmektedir. Özellikle toplu ulaşım faaliyetleri, zorunlu haller dışında durdurulmalı. Zorunlu hallerin tanımı yapılarak, haber kanallarıyla topluma duyurulması ve denetim altına alınması gerekir.”

Yolculuk yapacak insanların sağlık kontrolünden geçmesinin sağlanmasını isteyen Yıldırım, “Sefere çıkacak otobüslerin dezenfekte işlemleri kamu otoritelerinin denetiminde yetkin kuruluşlar tarafından yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Yayılma hızının salgın önlemleriyle ilgili kararların ve uygulamaların sadece az sayıdaki kamu otoritelerine bırakılma noktasını aştığını anlatan Yıldırım, bu durumun toplumsal seferberliği zorunlu kıldığını söyledi.

Kara yolu taşımacılığı sektör temsilcisi olarak ilgili başkanlıklara ve CİMER’e yazı yazarak önerilerini ilettiklerini dile getiren Yıldırım, sektör temsilcileri olarak mücadelenin tabana yayılması konusunda ilgili bakanlıklar, bürokratlar ve yerel yönetimlerle karar ve uygulama süreçlerinde iletişim kanallarını kullanarak destek olmaya hazır olduklarını kaydetti.

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