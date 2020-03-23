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Türkiye, Koronavirüs

MSB: Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri devam ediyor

MSB, askeri birliklerde yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralının hassasiyetle yerine getirildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 23.03.2020
MSB: Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, askeri birliklerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor." ifadelerine yer verildi.

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