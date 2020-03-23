MSB: Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri devam ediyor
MSB, askeri birliklerde yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralının hassasiyetle yerine getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, askeri birliklerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiği belirtildi.
Dünyada ve ülkemizde görülen Koronavirüs salgını nedeniyle; birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/HkxMdt0F3c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2020
Açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.