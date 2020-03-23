Euro
7.09
Dolar
6.58
BIST 100
85,453.01
Altın
1,525.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Batman'da HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'e 'terör' gözaltısı

Batman'da terör soruşturması kapsamında HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Muhyeddin Beyca,Ahmet Işık   | 23.03.2020
Batman'da HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'e 'terör' gözaltısı

Batman

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde aralarında HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de olduğu 12 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Demir ve 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan karara tepki göstermek için belediye önünde izinsiz gösteri yapan grup polisin uyarısına rağmen dağılmadı.

Bunun üzerine polis ekiplerince aralarında HDP İl Başkanı Ömer Kulplu'nun da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti'li Ünal: İnsanımızı infiale sevk eden herkes insanlık suçu işlemektedir
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Etkinlik saati görüntülerini onaylamıyorum
Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'nde perdelerini online açacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
MSB: Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri devam ediyor

Benzer haberler

Batman'da HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'e 'terör' gözaltısı

Batman'da HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'e 'terör' gözaltısı

Jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu