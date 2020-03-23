Şehirlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor
Birçok şehirde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.
Ankara
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların günlük market ihtiyaçlarının, Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan motosikletli kuryeler aracılığıyla karşılanacağını duyurdu.
"EvdeKal" çağrısı yaptığı 65 yaş ve üstü vatandaşlara sosyal medya hesaplarından seslenen Yavaş, 17 market ve şubelerinde görev yapmak üzere motosikletli kurye kiraladıklarını, 12.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını açıkladı.
"İlk etapta 100 kurye ile hizmet vereceğiz"
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Çağdaş Yavuz, ilk etapta 100 kurye ile hizmet vereceklerini belirterek, talep artışına göre daha fazla kuryeyle devam edeceklerini bildirdi. Kısmi sokağa çıkma yasağı bitene kadar vatandaşların marketlerden sipariş ettikleri gıda ve temel ihtiyaçlarını adreslerine götüreceklerini ifade eden Yavuz, "Şu dönemde tüm lokantalar ve birimler kapandı, motosikletli kuryelerimiz de işsiz kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu duruma el attı ve en azından kuryelerimize evlerine günlük para götürebilecekleri iş fırsatı oldu." ifadelerini kullandı.
Federasyona bağlı kuryelerin ücretlerini Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı karşılayacak.
Su yükleme işlemleri evlerden yapılacak
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kartlı su sayacı olan 65 yaş ve üstü konut abonelerinin su yükleme işlemlerini 24 Mart Salı gününden itibaren adreslerinde yapacak.
Dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü konut abonelerinin "Başkent 153" ya da "0312 616 10 00" numaralı telefondan ulaşarak yararlanabileceği hizmet kapsamında ekipler, kartlı su sayacı kullanan abonelerin su yükleme işlemini adreslerinde gerçekleştirecek.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da usta öğreticiler koronavirüse karşı maske üretiyor
Suruç Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde kurulan atölyede gönüllülerden oluşan ekip, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirler kapsamında olası maske ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma gerçekleştiriyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyede gönüllülerin günde bin maske üretimi yaptığını söyledi.
Gerekli görülmesi halinde atölye sayısını artırabileceklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu:
"Devlet hastanemizin talebini karşılayabilmek için kapasitemizi günlük 2 bine çıkarmayı planlıyoruz. İhtiyaç olduğu sürece de maske üretimine devam edeceğiz. Usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz gönüllülük esaslı çalışıyor. Jandarma, emniyet birimimizin ve diğer kurumlarımızın da ihtiyaçlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz."
Rize'de şehrin giriş noktalarında sağlık taraması uygulamasına başlandı
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını, bulaşmasını önlemek ve en aza indirmek amacıyla ildeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin desteğiyle alınan kararların uygulanmaya başlandığı belirtildi.
Kararlar kapsamında bugünden itibaren Rize'ye emniyet giriş noktalarında (merkez Alipaşa, Kalkandere-İkizdere yol güzergahı, İkizdere ve Fındıklı) sağlık ve emniyet ekiplerince, bölgeye çay tarımı için özellikle İstanbul başta olmak üzere diğer illerden gelenlerin sağlık taramasından geçirileceği aktarıldı.
Açıklamada, termal kamera ile ateş ölçümü yapılan vatandaşların riskli olanlarının gözlem altına alınacağı, semptomsuz diğer tüm vatandaşların ise 14 gün boyunca evlerinde gözlem altında tutulacağı, ziyaretçi kabul etmemeleri ve dışarıya çıkmamaları konusunda bilgilendirilecekleri kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bu kararın uygulaması konusunda ilgili kaymakamlıklar ve kolluk kuvvetleri görevlendirilmiştir. Ayrıca bu durumdaki vatandaşlarımızın adres bilgileri başta sağlık olmak üzere tüm ilgili kurumlara iletilecektir. Bilgiler ayrıca köy ve mahalle muhtarları ile de paylaşılacaktır. Muhtarlar ise köylerine gelen ve sağlık taraması yapılamayan kişileri ilgili mercilere ve kaymakamlıklara bildirecektir. Uygulama bu konumdaki kıymetli vatandaşlarımızın hem kendi hem de sevdiklerinin, akraba, eş, dost, komşularının sağlıkları için son derece önemlidir."
Açıklamada, bu kişilerin 14 gün içerisinde yaş çay gübresi ve diğer ihtiyaçlarının muhtarlar koordinasyonunda kaymakamlıklar ve ilgililerce karşılanacağı bildirildi.
Ayrıca il genelinde toplu taşıma yapan araçların servise çıkmadan önce ve servis sonrasında, vatandaşın dokunabileceği tüm yüzeylerinin sulandırılmış çamaşır suyuyla silinmesine, araçların yolcu almadan önce havalandırılmasına ve yolcu kapasitesini aşarak ayakta yolcu taşınmamasına karar verildiğine vurgu yapılan açıklamada, bu kararın uygulanmasının Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Belediye Trafik Zabıta ekiplerince sürekli takip edilmesine, uymayanlar hakkında mevzuat hükümlerince işlem tesis edilmesine karar verildiği de belirtildi.
Doğu'da koronavirüse karşı "evde kal" anonsları yapılıyor
Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları sınırlandırılmasına rağmen yasağa uymayanları polis ve zabıta ekipleri ikazda bulunarak evlerine gönderiyor.
Bazı müftülüklerce de merkezi sistemle okunan ezanın ardından vatandaşlara anonslarla uyarıda bulunuluyor.
Anonslarda, "Lütfen zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Evlerinizde kalmanız sizler ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemli." ifadeleri kullanılıyor.
Bingöl
Bingöl'de Genç Caddesi'nde zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda yaptıkları anonslarla 65 ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin dışarı çıkmalarının kısıtlandığını hatırlatarak, diğer vatandaşlara da evde kalmaları uyarısı yapıyor.
Ekipler, sokakta tespit ettikleri 65 ve üzeri vatandaşları gerekli uyarının ardından evlerine gönderiyor.
Bingöl İl Müftülüğü ise merkezi sistemle ezan okunmasının ardından anonsla vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunuyor.
Valilik bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince evden çıkmaları kısıtlanan 65 ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları evlerine ulaştırılıyor.
Siirt
Siirt'te tedbirler çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaması konusunda uyarılar sürüyor.
Valilik koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Siirt Belediyesi ekiplerince araçlardan, cami ve belediye hoparlörlerinden anons yapılarak vatandaşlara ikazda bulunuluyor.
Jandarma ekiplerince köy muhtarları ve güvenlik korucularının cep telefonlarına gönderilen mesajlarla da, "Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Valilikçe Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğu" belirtilerek, 112, 155 ve 156 acil irtibat numarasından ulaşılabileceği bildiriliyor.
Jandarma ekipleri ayrıca köyleri gezerek vatandaşları bilgilendiriyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yoğunluğun yaşandığı Güres Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere kent merkezinin farklı noktalarında araçlardan "evde kalın" uyarıları yapıyor.
Elazığ
Elazığ'da yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri tarafından karşılanıyor.
Ekipler, park ve bahçelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları bilgilendirip kısıtlamaya uymayanları araçla evlerine bırakıyor, 155 hattından yardım isteyen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Mersin
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Mersin Valiliği Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar neticesinde Tırmıl Hayvan Pazarının kaldırılması için gerekli işlemleri başlattı.
Çevreden gelen şikayetler ve koronavirüsle mücadele kapsamında ekipler, hayvan sahiplerine verdiği sürenin bitmesiyle alanı boşaltma çalışmalarına başladı.
Ekiplerin besicilerden bölgenin boşaltılmasına yönelik anons yapmasının ardından alan boşaltıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hayvan pazarının bulunduğu alanda koku ile fare ve sinekten dolayı mahalle sakinlerinin rahatsız olduğunu belirtti.
Bu kapsamda çalışma başlattıklarını aktaran Gültak, şöyle devam etti:
"Özgürlük Mahallesi Tırmıl tepe mevkisinde bulunan sağlıksız koşullarda hayvan satışı ve kesimi yapılan alanda, çevredeki vatandaşların CİMER'e yapmış olduğu şikayetler üzerine çadırlar sahipleri tarafından söktürülmüştür. Orada bulunan hayvanların başka bir yere taşınması zabıta ekiplerimiz tarafından sağlanmıştır. Gelen şikayetler doğrultusunda zabıta ekipleri hayvan sahiplerine verdiği sürenin bitmesiyle birlikte bölgede anons yaparak bölgenin boşaltılması yönünde uyarılarda bulundu. Hayvan pazarının ivedilikle boşaltılmasının ardından Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılacaktır."
Gaziantep
Gaziantep Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, tedbirler kapsamında kentteki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarındaki çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.
Yarından itibaren Gaziantep Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası, Nizip Ticaret Borsası ve İslahiye Ticaret Odası 10.00-12.00 ila 13.00-16.00 saatlerinde hizmet verecek.
İl Emniyet Müdürlüğü ise kentteki Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde sokak düğünü yapılmasıyla ilgili işlem yaptı. İhbarı değerlendiren Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alana giderek kalabalığı dağıtıp düğün sahibi hakkında yasal işlem başlattı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların müşterileri tek tek içeri alması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.
Trabzon Bulvarı'ndaki banka önlerindeki kuyruklar nedeniyle polis ekipleri vatandaşları aralarında 1 metre mesafe bırakmaları konusunda uyardı.
Bu arada ekipler sokağa çıktığı gözlenen bazı 65 yaş üstü vatandaşların evlerine dönmesi için de ekip araçlarından ''Sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için evlerinize dönmenizi tavsiye ediyoruz.'' anonsu yaptı.
Adıyaman
Adıyaman Belediyesi, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmayan vatandaşlar için evlere kitap dağıttı.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların evde kalmaları gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın kitap okumalarını istiyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Bu kapsamda kendilerine ücretsiz kitap dağıttık. Böyle bir ortamda ufak da olsa insanların kitap okumalarına katkımız olsun diye düşündük." dedi.
Sağlık çalışanları için ücretsiz servis aracı
Adıyaman Belediyesi ayrıca, sağlık çalışanlarının hastane ulaşımlarında yararlanması amacıyla ücretsiz servis aracı hizmeti başlattı.
Bu kapsamda, sağlık çalışanları, 07.00 ila 16.00 saatlerinde Altınşehir ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında hizmet verecek servis araçlarından kimliklerini göstererek yararlanabilecek.
Malatya
Malatya Valisi Aydın Baruş da 112, 155 ve 156 komuta kontrol merkezlerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden ihbarlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Baruş, ihtiyaç olması halinde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanacağını belirtti.
Jandarma ekipleri de Akçadağ ve Kuluncak ilçelerinde 65 yaş üstü vatandaşlara talepleri doğrultusunda gıda ve temizlik ürünleri ulaştırdı.
Doğanşehir ilçesinde de polis ekipleri 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara evde kalmaları konusunda anonslarla uyarılar yaptı.
Doğanşehir Belediyesi çalışanları da ellerindeki kağıtlara "Biz sizin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal." yazarak çektirdikleri fotoğrafları paylaşarak ilçe halkına ulaşmaya çalıştı.
Ordu
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun, ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşları yalnız bırakmadığı belirtildi.
Devletin tüm birimleriyle kent genelindeki vatandaşların isteklerinin yerine getirildiği vurgulanan açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, her ilçede faaliyete başlamış olup 112, 155, 156 ve kaymakamlıklara ulaşan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamıştır. Kimseniz yoksa, devletiniz var." ifadelerine yer verildi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman ise koronavirüse yönelik il genelinde tedbirlerin sıkı tutulduğunu kaydetti.
Belediye personeline koronavirüse karşı bilgilendirme yaptıklarını, hamile, yaşlı, kronik rahatsızlığı bulunan 140 personele izin verdiklerini belirten Şişman, belediye binasına ziyaretçi girişini sınırlandırdıklarını aktardı.
Mardin’de 3 dilde koronavirüs uyarısı yapılıyor
Yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulaması dolayısıyla, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara Türkçe, Kürtçe ve Arapça ikazda bulunuldu.
Kızıltepe ilçesinde Başak FM radyosu ile zabıta ve polis araçlarından 3 dilde yapılan anonslarda, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması istendi.
Ekipler sokak, park ve bahçelere çıkan çok sayıda kişiyi uygulama hakkında bilgilendirilip, kısıtlamaya uymayan vatandaşları araçla evlerine bıraktı.
Vatandaşların bir arada bulunmaması amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki banklar kaldırıldı, masalara şerit çekilerek piknik yapılmaması uyarısında bulunuldu.
Amasya
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara, Valilik tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" programı kapsamında yardım eli uzatıyor.
Ekiplerce alınan ihtiyaç malzemeleri, sipariş veren ailelere teslim edilerek, salgına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmelerde bulunuluyor.
Öte yandan, kent merkezinde sokağa çıkma yasağına uymayarak dışarı çıkan 65 yaş üstü kişiler, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderiliyor.
Adana
Adana'da Yüreğir Belediyesi tarafından, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek hizmeti başlatıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in uygulamayı sosyal medya hesabından "65 yaş üstü büyüklerimiz yemekleriniz bizden" mesajıyla ile duyurduğu belirtildi.
"Sıcak yemek" uygulamasının, Yüreğir Kaymakamlığı iş birliğinde, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için başlatıldığı bildirildi.
Kocaispir, açıklamasında, "Yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde 65 yaş üstündeki büyüklerimize Yüreğir Belediyesi olarak, her gün sıcak yemekler bizden, diyoruz. Biz sizin için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Siz evde oturmanın tadını çıkarın." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, Yüreğir Belediyesi Aşevinde günlük hazırlanan sıcak yemek uygulamasından faydalanmak isteyen vatandaşların Yüreğir Kaymakamlığına telefon ile başvurabilecekleri kaydedildi.
Mersin
Mersin'de Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Kovid-19 önlemleri kapsamında, hem N95 standardında hem de basit cerrahi tip maske üretiliyor.
Günde 8 saatlik mesaiyle maske üretimine başlayan Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrenciler, çift vardiya sistemiyle taleplere karşılık vererek piyasadaki maske açığını kapatmayı hedefliyor.
Mersin Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maske talebine yetişmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.
Hatay
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için personel görevlendirdiklerini duyurdu.
Hassa ilçesinde, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Hassa Belediyesine bağlı ekipler, ilçe merkezindeki Hürriyet Caddesi, Bintaş Caddesi ile Derviş Paşa Bulvarı'nı trafiğe kapatarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Çalışma kapsamında kaldırımlar ile vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar da dezenfekte edildi.
Antakya Belediyesi ekipleri, bazı park ve mesire alanlarının koronavirüs ile mücadele kapsamında geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
Polis ekipleri de kent merkezindeki caddelerde ekip araçlarıyla anons yaparak vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.
Osmaniye
Osmaniye Belediyesince koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, fırın ve gıda satışı yapan yerlerde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde restoranların oturma düzeniyle satış yapıp yapmadığı, unlu mamüller ve gıda satışı yapan yerlerde satılan ürünlerin elle temasının önüne geçilmesi için gereken önlemleri alıp almadığı kontrol edildi.
Kent merkezinde polis ekipleri, ana cadde ve arterlerde vatandaşları zorunlu haller dışında dışarı çıkmamaları için megafonla uyardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.